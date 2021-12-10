德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷

新冠肺炎疫情下各地僱員改為在家工作，德國亦不例外。德國早前1名男子在家中由睡床邊走到辦公檯時跌傷，惟相關保險公司拒絕賠償。德國法院近日裁定，是次事件算是工傷。德國上級法院表示，若住所和工作場所在同一棟建築物內，即使在家亦算返工過程。

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事件發生在2018年，德國1名銷售經理從樓上前往家中的辦公室時，在中途的螺旋樓梯摔倒並跌斷胸椎骨（thoracic vertebra）。德國下級法院此前裁定，男子步行到家中辦公室的路程，並未包含在有保險的路程中。該名男子其後決定，向上級法院提出上訴。

男子辯稱，在家工作員工獲得的意外保險保障不應低於其他員工。他更強調，疫情流行期間大量德國人在家工作。

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德國上級聯邦社會法院周三（8日）裁定，早上首次由床到家中辦公室的路程，包含在有保險保障的工作路線內。即若該男子到達家中辦公室後，然後再去吃早餐並在期間跌傷，保險公司或會拒絕相關索償。

法院表示，若受保活動在受保人家中或其他地點進行，則保險承保的範圍與在工作場所進行活動的範圍相同。

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責任編輯：李俊儀