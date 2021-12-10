【Omicron變種】蘇格蘭同約翰遜唱反調 籲延遲聖誕派對

英國憂慮新冠肺炎Omicron變種肆虐，早前決定收緊防疫措施，惟強調不會影響正常生活，首相約翰遜更稱民眾可如常舉行聖誕節派對慶祝。但蘇格蘭政府卻持相反意見，當地衛生部周四（9日）強烈呼籲民眾應推遲慶祝節日，專注應對Omicron疫情。

約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對 【下一頁】

蘇格蘭公共衛生部科學及醫學主任尼克（Nick Phin）博士指，早期證據表明Omicron變種較過往變種新冠病毒更具傳染性，同時仍要時間掌握更多Omicron引起的疾病嚴重性及新冠疫苗對其效用。

尼克稱，由於各國有不少Omicron確診個案與舉行派對有關，明白民眾在過去20個月面對嚴厲防疫措施，希望趁聖誕節與親朋好友歡聚慶祝，但為了保護自己及所愛的人，應推遲個別慶祝活動。

近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針 【下一頁】

尼克續指，為遏止新冠肺炎疫情、特別是Omicron變種的進一步傳播，強烈敦促民眾推遲舉行聖誕派對。同時，他亦建議民眾繼續接種新冠疫苗、減少室內場所聚集及出席聚會前進行新冠病毒測試。

英國衛生安全局（UKHSA）最新數據顯示，蘇格蘭過去單日新增一宗Omicron感染，累計109宗確診個案。

首相約翰遜（Boris Johnson）周三（8日）表示聖誕派對及學校活動應如常進行，認為目前可繼續舉行派對，但民眾必須保持謹慎，注意防疫。

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責任編輯：郭麗明