【內房危機】交易商協會據報舉行房地產企業座談會　優先支持併購及項目建設的債務融資

▲ 交易商協會據報舉行房地產企座談會 優先支持併購及項目建設的債務融資

內媒引述消息人士指，中國銀行間市場交易商協會於周五（10日）舉行房地產企業代表座談會。會議表示，將優先支持符合房地產調控政策的企業註冊債務融資工具用於併購項目或已售在建項目建設。

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據悉，招商蛇口等企業近期計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於房地產項目的兼併收購。據參會人士透露，短期個別房企出現風險不會影響中長期市場正常融資功能，交易商協會將重點支持符合房地產調控政策的企業註冊發行中長期限的債務融資工具，募集資金優先用於補充已售在建項目的資金缺口、以及用於房地產項目或資產的股權收購，支持保交樓、保民生、保穩定，積極滿足房地產合理融資需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

中國銀行間市場交易商協會為經中華人民共和國國務院同意、民政部批准成立的全國性非營利性社會團體。

內房股今日個別發展，銀城國際 （01902） 跌近5%，新城發展 （01030） 及世茂集團 （00813） 均跌逾4%，不過，合生創展 （00754） 升逾2%，中梁 （02772） 升逾1%。

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