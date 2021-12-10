【全面禁煙】煙草商末日？　新西蘭最快2022年通過方案　09年以後出生居民終生不准買煙

▲ 新西蘭衛生部最近公布了一項十分大膽的政策，該國最快於2023年起，全國2009年以後出生的所有居民終生不准購買香煙。（法新社圖片）

新西蘭衛生部最近公布了一項十分大膽的政策，該國最快於2023年起，全國2009年以後出生的所有居民終生不准購買香煙。假若國會順利通過法案，最快從2023年開始，新西蘭就將全面禁止年輕世代吸煙，並逐步收緊販售香煙的許可牌照，最終達成全國禁煙的局面。

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在新政策之下，目前新西蘭所有2009年出生以後的國民，自此以後「終生都不准購買煙草商品」；2023年以後，特許商家須依照出生年份販售香煙，目前的特許煙草商品、超商也將不獲發新牌照，所有煙草商都將從2023年逐步收攤。法案目前尚需完成社會諮詢，但預計可在2022年6月送交國會，最快2022年底就能立法通過後啟動。

吸煙所導致疾病 長居頭號死因

新西蘭衛生部副部長Ayesha Verrall表示，吸煙所導致的疾病，仍是新西蘭全民「可預防性死亡」的頭號死因。在新西蘭，每4名癌症患者中，就有1人的病症與吸煙有關；在每年3萬多名全國死者中，大概15%死於相關疾病。因此，吸煙所造成的醫療成本及社會代價，也被當地政府視為對國家競爭力的嚴重傷害。

高煙草稅成效有限

早從2012年開始，新西蘭就推出了「2025零煙國遠景」的政策目標，並透過逐年上調煙草稅，和嚴格的特許販售管制，讓香煙價格連年暴漲。以單包香煙平均價格為例，2015年新西蘭普通香煙的每包售價大概為22新西蘭元（約118港元），在連年煙草稅上升後，2020年的平均售價已升至34新西蘭元（約180港元）以上，5年漲幅超過50%。

該政策成功逼使新西蘭的吸煙人口大幅下滑，但數字此後穩定在10至15%左右，距離政府設定「2025年吸煙人口少於5%」的目標，仍有距離。於是，新西蘭政府才直接提出一刀切的禁煙政策。

或至走私問題更為猖獗

然而，新西蘭社會也就此法案出現各種討論聲音。反對派強調，新西蘭限制合法供給的禁煙政策，只會造成階級割裂，有經濟能力的吸煙者可轉用價錢較高的電子煙，變相讓弱勢社群狀況更為艱難。

除此之外，部分聲音也指出高煙價會帶來犯罪問題，例如走私香煙，甚至是搶劫煙鋪。由此可見，全面禁煙所引起的問題會在未來成為新西蘭政府需面對的新議題。

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責任編輯：李智美