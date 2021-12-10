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【大行報告】高盛料小銀行最受惠降準　關注內銀不良貸款周期

股市 13:53 2021/12/10

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高盛維持對郵儲行的「買入」評級。

高盛指信貸成本升幅已超越人行對融資成本下調的支持，故不良貸款周期繼續會是內銀盈利的重點關注部份， 該行又維持對郵儲行 （1658） 的「買入」評級。

*【石Sir午市閒談】今日推介華電國際*

人行日前降準，高盛解釋，所釋放的1.2萬億元人民幣流動性當中，有9500億元是用作填補流動性措施如中期借貸便利（MLF）到期的資金缺口，故注入經濟體系之流動性淨額實際上會少於預期，惟銀行融資成本料可因降準而減少。高盛又相信，降準對小型內銀尤其有利，因這類銀行有較多銀行間資金曝險，亦較依賴展期MLF去填補資金缺口。由於MLF資金成本較昂貴，小銀行於降準後將傾向減少對MLF的依賴。

基於不良貸款周期出現，高盛對內銀維持審慎看法，指隨著信貸成本上升20至30點子，資產回報率（ROA）明年料下降12至14點子。該行預期，明年信貸成本明顯存在上升風險，料資本問題屆時將成行內焦點，尤其是在下半年，原因是寬鬆幣策下信貸增長較預期快，以及不良貸款累積。

高盛維持對郵儲行的「買入」評級，指該行存款基礎較廣，使其較能受惠降準與資金成本下降，而且郵儲行對內房發展商的曝險亦較少、兼存貸比率較低。

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