【日本經濟】日本商品「縮水」兼稍稍加價？　每包朱古力餅乾數目、重量逐步減少

▲ 日企商品「縮水」變相加價。

物價上升時，有企業為免加價「趕客」，便將商品「縮水」。有日本人Masayuki Iwasa，因為不滿這種變相加價的方法，創立了網站「值上備忘錄」，追蹤商品的重量和價格等數據。

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該網站劃分了不同類別，包括食品、餐廳、日用品、娛樂設施等。至今記錄約400項商品和服務。當中，品牌「Bourbon」每包150日圓（約10.3港元）的朱古力餅乾，最初數目由16塊減至14塊，其後又每塊餅乾減少重量。

另外，亀田食品公司有零食減5%重量，其發言人表示，由於原材料和運輸價格上漲，沒法以節流方式維持後，只能縮減產品重量。Calbee旗下的部份商品也要「瘦身」，並稱下個月起將部份薯片、薯條的重量減少約5%。

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日本人20年無加薪 日企憂「趕客」不敢大方加價

為什麽日本企業不能直接加價？有指，日本消費者物價和薪金在過去20年甚少提高。日企擔心加價將會失去消費者，便不調整產品價格。

該網站的創辦人Masayuki Iwasa也認同，在日本較難將產品加價，產品「縮水」是企業無奈的選擇。但他也重申，企業「偷偷摸摸」加價，令他受到困擾。

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責任編輯：馬意文