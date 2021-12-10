【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐

英國因應新冠肺炎Omicron變種病毒，宣布實行名為「Plan B」的收緊防疫措施。英國市場憂慮，更嚴格的防疫措施將拖慢經濟復甦，導致英倫銀行或放慢加息，令英國的通脹持續，增加市民生活成本。

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英國周三（8日）宣布收緊防疫，防範Omicron變種擴散，包括建議在家工作及要求進入大型場所時展示疫苗護照等。新措施預計使英國民眾生活成本上升，消費品需求上升令價格亦跟隨上升。

然而，英國市場同時擔憂，收緊防疫後經濟或放緩，英倫銀行（Bank of Englnd）可能減慢加息打擊通脹。英國《衛報》報稱，「Plan B」出爐後，市場內相信英倫銀行會加息0.1至0.25%的人士由70%跌至46%。英國市場預期英倫銀行可能延後加息。英鎊在外匯市場表現亦一如預期，對美元更一度跌至1.318水平。

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Capital Economics首席英國分析師戴爾斯（Paul Dales）表示，Omicron變種出現增加英國國民生產總值預測的下行風險，同時亦增加對英國消費價格指數（CPI）通脹預測的上行風險。

不過，英國經濟學家登特（Josie Dent）認為，「Plan B」對英國經濟增長只有輕微影響，指口罩令及疫苗護照並不嚴重左右經濟活動，因為更多民眾在疫情期間已經習慣有關防疫措施。登特反而預計，民眾對新變種的恐懼及更嚴格的旅遊限制，將令英國款待及旅遊行業在12月分別承受9億及4億英鎊（約92.79億及41.24億港元）損失。

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責任編輯：吳漢培