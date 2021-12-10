抽到今日上市新股凱萊英6821怎部署？前景分析速睇

新股凱萊英 （06821） 今日上場，早段股價跌3.7%，跌穿388元招股價。凱萊英 （06821） 招股超購約0.61，前景如何分析？抽到新股應如何部署？持貨抑或離場？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）為你逐隻分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀*【按此－附time code】

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00：00 - 今日市場焦點速覽

01：46 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：19 - 亞太股市早段市況速報

04：22 - 美國明春加息機會大嗎？應該點揀股？

07：06 - 板塊分析：電動車股前景分析－談Tesla（TSLA）

09：43 - 個股分析：蘋果（AAPL.US）再上升機會大嗎？現價可買入？

14：01 - 美股納指跌得急 是否出現超賣？留意今晚通脹數據

16：01 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

17：00 - 人行上調外匯準備金率＋人民幣向下＋11月M2增速8.5% 較預期低

17：34 - 內地利淡消息影響港股？

19：03 - 人行上調外匯準備金率怎解讀？

20：53 - 11月M2增速8.5% 較預期低怎解讀？

21：40 - 港股走勢分析

22：54 - 港股市況速報

23：19 - 電力股強勢 原因是甚麼可以怎跟進？

26：51 - 蘋果概念港股值得跟進嗎？談高偉電子 （01415） 、瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學 （02382）

29：39 - 個股分析：高偉電子 （01415） 仍可追入？另談創維 （00751）

31：26 - 教育股板塊分析 在綫教育類比傳統教學更較值搏

34：43 - 新股分析：商湯 （00020） 上市在即遭美國列入「黑名單」

37：51 - 港股早段市況速報

38：11 - ET個股推介：海爾智家 （06690）

39：28 - 觀眾問股：濰柴動力 （02338） vs工商銀行 （01398） vs龍湖集團 （00960） 點揀？

44：53 - 觀眾問股：想跟進中集安瑞科 （03899） 未有貨現價水平買入點睇？

46：52 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 甚麼價位可以入？

48：26 - 觀眾問股：抽到一手今日上市凱萊英 （06821） 應追、揸、沽？

52：47 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 現價可以買入嗎？

54：37 - 觀眾問股：哪一隻電力股是必定要持有？

56：12 - 觀眾問股：新東方在綫 （01797） 現價追可以嗎？

57：38 - 觀眾問股：微博 （09898） vs雲音樂 （09899） 二選一怎揀？

59：49 - 觀眾問股：請問力世紀 （00860） 前景如何？

1：01：35 - 觀眾問股：車股點睇？Tesla（TSLA）回到$1000邊，可吸納？

1：03：19 - 觀眾問股：霧芯科技（RLX.US）哪個價位買入，手上無貨

1：06：47 - 觀眾問股：Intel（INTC.US）咩事急回？見 Intel 12 代 CPU 銷售量 OK

1：09：06 - 觀眾問股：拼多多（ PDD.US）前景點，想放長線，可以溝貨嗎？

1：11：52 - 觀眾問股：內地壓低人民幣利好哪些股份？

1：13：50 - 港股早段市況跟進

1：14：16 - 財經日誌提提你