【英國經濟】Omicron肆虐英政府籲在家工作　推「B計劃」設3項安全指引

▲ 變種病毒Omicron全球肆虐，英國政府為減低其帶來的影響，呼籲僱主盡可能讓員工在家工作。（法新社圖片）

變種病毒Omicron全球肆虐，英國政府為減低其帶來的影響，呼籲僱主盡可能讓員工在家工作。企業除了為辦公室員工進行安全評估，還要遵守安全措施，包括盡量減少訪客、改善通風、額外加強清潔等。

據BBC報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示：「如果必須，便出門工作，若情況許可便在家工作。」蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）也就此事呼籲僱主，在疫情全球大流行期間，應確保所有員工能夠在家工作，直至最少明年1月中旬。

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事實上，英國政府為應對Omicron帶來的風險，經國會批准由12月15日起，要求民眾進入夜總會和其他指定場所，須出示接種疫苗的證明。並向建築、酒店和製造業等，提供較詳細的建議。

英政府同時推出了「B計劃（Plan B）」的安全指引，包括：

1）12月10日起，將要求在某些公共室內場所，如劇院和電影院須戴口罩；

2）12月13日起，毋須一定到工作場所工作的僱員，開始在家工作

3）12月15日起，將要求部份企業和活動，以NHS COVID Pass檢查僱員和客戶接種疫苗狀態

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倘若僱員在工作場所感不安全，也可向當地政府或有關機構，提出疑慮。不過，指引也強調，僱主也要留意僱員在家工作時，精神和生理健康。倘若有人「在家工作環境具挑戰性」，則考慮讓他們回到辦公室上班。

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責任編輯：馬意文