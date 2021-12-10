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【新股IPO】雍禾醫療2279追揸沽策略　券商：市況波動不宜入場炒

新股IPO 13:33 2021/12/10

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雍禾醫療2279追揸沽策略　券商：市況波動不宜入場炒

從事毛髮醫療服務的雍禾醫療 （新上市編號：02279） 將在明日掛牌，今晚會有暗盤交易。在上周八隻新股同時招股的情況下，雍禾醫療率先錄得孖展超額認購，最終公開發售部分超購逾150倍。不過，因近期大市氣氛偏淡，新股市場亦有不少不利消息傳出，有券商預計，雍禾醫療今日或亦會跌穿招股價，市況太波動，投資者不適宜短炒。

＊抽到今日上市新股凱萊英6821怎部署？前景分析速睇＊【按此速睇】

雍禾醫療追揸沽策略

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三新股今掛牌，固生堂升幅收窄、盤中曾跌穿招股價，凱萊英、北海康成均報跌【下一頁】

雍禾醫療2279超額認購159倍，一手中籤率15%（附分配結果連結）【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，今日掛牌的三隻新股都跌穿或曾跌穿招股價，目前新股氣場氣氛很弱，預計雍禾醫療破發的可能性亦很大。除新股、大市氣氛一般外，商湯集團 （00020） 亦傳出不利消息。雖然雍禾醫療從事毛髮醫療，但目前投資者對醫療板塊亦有保留，因此對股價走勢的預測會比較悲觀。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　商湯據報正與港交所商討如何行動

【新股IPO】中證監申兵：中證監對企業境外上市持開放態度　尊重境內企業選擇

記者：梁安琪

港股 雍禾醫療（02279） 孖展 IPO

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