【新股IPO】雍禾醫療2279暗盤升近半成　一手帳面賺350元、券商：市況波動不宜入場炒

▲ 雍禾醫療2279追揸沽策略 券商：市況波動不宜入場炒

從事毛髮醫療服務的雍禾醫療 （新上市編號：02279） 將在明日掛牌，今晚會有暗盤交易。該股在富途暗盤中輕微高開，報16.02元，較招股價15.8元，升1.4%，現報16.5元，升4.4%，一手500股帳面暫賺350元。

在上周八隻新股同時招股的情況下，雍禾醫療率先錄得孖展超額認購，最終公開發售部分超購逾150倍。不過，因近期大市氣氛偏淡，新股市場亦有不少不利消息傳出，有券商預計，雍禾醫療今日或亦會跌穿招股價，市況太波動，投資者不適宜短炒。

雍禾醫療追揸沽策略

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三新股今掛牌，固生堂升幅收窄、盤中曾跌穿招股價，凱萊英、北海康成均報跌【下一頁】

雍禾醫療2279超額認購159倍，一手中籤率15%（附分配結果連結）【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，今日掛牌的三隻新股都跌穿或曾跌穿招股價，目前新股氣場氣氛很弱，預計雍禾醫療破發的可能性亦很大。除新股、大市氣氛一般外，商湯集團 （00020） 亦傳出不利消息。雖然雍禾醫療從事毛髮醫療，但目前投資者對醫療板塊亦有保留，因此對股價走勢的預測會比較悲觀。

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記者：梁安琪