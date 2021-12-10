【2022展望】野村：明年全球最大風險是經濟停滯　而非滯脹

野村在2022年展望報告中表示，成本推升價格壓力損害疲軟的本地需求，加上收緊財政和貨幣政策會拖累經濟，認為2022年底全球經濟面臨的更大風險可能是經濟停滯（stagnation），而不是滯脹（stagflation）。大多數國家面對成本推動的惡性通脹，這會擠壓利潤，侵蝕實際家庭收入。

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野村認為，歐元區、英國、日本，以致中國，均未完全由疫情恢復，脆弱的個人需求令增長受阻。該行預期，美國明年下半年將面臨更疲軟的局面，第四季度的按年增長率略低於2%，這有助於儲局繼續逐步加息。

對於中國，野村表示，料中國首季經濟增速進一步放緩至2.9%，而人行最近採取的措施可能會暫時阻止人民幣上漲，導致短期走低，但人民幣開始跑贏一籃子貨幣和歐元只是時間問題。在中國資本流環境依然有利的情況下，上調外匯存款準備金率的實際影響有限。

另外，野村預期，歐洲央行明年不會加息，因為該央行認為通脹最終低於目標。

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