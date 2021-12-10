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【輝瑞疫苗】澳洲正式批准5至11歲兒童接種 本月底可預約

環球社會熱點 14:02 2021/12/10

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為應對新冠肺炎疫情，多國已開始為兒童接種新冠疫苗。澳洲聯邦政府日前正式批准，5至11歲兒童明年1月起接種輝瑞疫苗，本月底起預約。澳洲當局表示，合資格接種兒童人數達227萬。澳洲當局料數周內決定，是否批准兒童接種Moderna疫苗。

澳洲昆士蘭州提前開放邊境 下周一生效 【下一頁】

澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）最終批准，5至11歲兒童可接種輝瑞疫苗。澳洲聯邦政府亦接納ATAGI建議，合乎資格兒童可在明年1月10日起接種。但12月底開始，合乎資格兒童家長已可為兒童預約，兒童可在家庭醫生診所、社區藥房等多個地點接種疫苗。

澳洲當局在落實兒童疫苗接種計劃前，還需準備多項措施，包括為醫護人員提供針對兒童接種疫苗培訓，澳洲醫藥用品管理局（TGA）亦需測試接種劑量。ATAGI建議，兒童兩劑接種間隔時間為8周，但若遇上疫情爆發等情況時，可縮短至3周，接種劑量是12歲或以上人士的3分1。

澳洲批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 下月開打 【下一頁】

澳洲聯邦衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，為兒童接種疫苗有助減少病毒在社區傳播機會，鼓勵所有家長讓兒童接種疫苗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四（9日）表示，措施將令227萬名兒童合乎資格接種疫苗，並指措施可為家長帶來安全感。

目前TGA和ATAGI正在評估，是否批准6至11歲兒童可否接種Moderna疫苗，料將在數周內公布決定。

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責任編輯：李俊儀

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