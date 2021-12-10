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【中芯981】華爾街日報：美禁商湯科技同時　擬阻中芯購買芯片製造工具

股市 12:59 2021/12/10

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華爾街日報引述消息人士報道，美國官員計劃禁止美資投資本港新股、中國人工智能巨頭商湯科技（新股編號：00020）的同時，亦尋求阻止中國最大的晶片製造商中芯國際 （00981） 購買美國的製造工具。

＊新股分析：商湯 （00020） 上市在即遭美國列入「黑名單」：【按此速睇－附time code】

美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　商湯據報正與港交所商討如何行動【下一頁】

報道指，美國官員計劃在本月討論國防部的一項提議，該提議旨在堵住允許中芯國際購買美國關鍵技術的監管漏洞。盡管中芯已被列入美國商務部的實體清單，但公司一直能夠繼續購買美國工具來製造晶片。消息人士指，事實證明，實體清單無法阻止中芯國際獲得許多半導體製造工具。

根據當前的規定，中芯國際被限制購買製造10納米或更小製程晶片所「專門需要」的美國工具，這些製程的晶片接近半導體製造行業最先進的水平。其中一位知情人士稱，由於許多製造工具可用於生產各種尺寸的晶片，出口商認為，它們仍然能夠銷售可通過調整來生產更小製程晶片的工具，而這一限制實際上成了毫無意義的措辭。

中芯國際夥國家隊合資臨港自貿區建廠、註冊資本429億　主攻28納米制程芯片【下一頁】

擬擴大中芯國際限制清單

根據當前的規定，中芯國際被限制購買製造10納米或更小製程晶片所「專門需要」的美國工具，這些製程的晶片接近半導體製造行業最先進的水平。其中一位知情人士稱，由於許多製造工具可用於生產各種尺寸的晶片，這一限制實際上成了毫無意義的措辭。

消息人士指出，在美國國務院和能源部官員以及美國國家安全委員會（National Security Council）的支持下，美國國防部希望改變上述措辭，以限制中芯國際獲得「能夠」生產14納米及以下製程芯片的工具，擴大中芯國際的限制清單。

據悉，美國官員還在考慮在未來幾個月將更多中國科技公司列入商務部的實體清單和財政部的禁止美資投資名單。

消息人士指出，部分官員力促對中國採取更強硬的做法，但商務部領導人仍對其中部分計劃持反對意見，原因是認為這些計劃將損害美國公司的利益。

相關文章：【中芯981】中芯國際上季收入增兩成創新高、半日照跌半成　CEO：明年增長續逾10%

港股 中芯國際（00981） 中國 美國 晶片 美國國務院
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