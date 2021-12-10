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【中芯國際】WSJ：美國擬擴大限制中芯購買芯片製造工具　國防部、商務部傳陷分歧

股市 16:19 2021/12/10

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華爾街日報引述消息人士報道，美國繼考慮禁止美國投資者買賣中國人工智能巨頭商湯科技（新股編號：00020），正尋求阻止中芯國際 （00981） 購買具美國技術的製造工具。美國國防部人據報不滿現有針對中芯國際的出口禁令具漏洞，無法阻止中芯國際獲得大量半導體製造機器，不過報道同時引述指， 美國商務部部分官員並不同意有關提案。

報道引述消息人士指，盡管中芯已被列入美國商務部的實體清單，但公司一直能夠繼續購買美國工具來製造晶片，形容事實證明下，實體清單無法阻止中芯國際獲得許多半導體製造工具。

中芯國際周五股價尾市倒跌近1%，收報20.95元，成交6億元。

美國擬周五將商湯0020列入「黑名單」　商湯據報正與港交所商討如何行動【下一頁】

根據當前的規定，中芯國際被限制購買製造10納米或更小製程晶片所「專門需要」的美國工具，這些製程的晶片接近半導體製造行業最先進的水平。荷蘭芯片光刻機大廠阿斯麥（ASML）早前已確認，不會向中芯國際出售可製作10納米製程芯片的極紫外光（EUV）光刻設備。

其中一位知情人士稱，由於許多製造工具可用於生產各種尺寸的晶片，出口商認為，它們仍然能夠銷售可通過調整來生產更小製程晶片的工具，而這一限制實際上成了毫無意義的措辭。

消息人士指出，在美國國務院和能源部官員以及美國國家安全委員會（National Security Council）的支持下，美國國防部希望改變上述措辭，限制中芯國際獲得「能夠」生產14納米及以下製程芯片的工具，變相擴大中芯國際的限制清單。

＊新股分析：商湯 （00020） 上市在即遭美國列入「黑名單」：【按此速睇－附time code】

中芯國際夥國家隊合資臨港自貿區建廠、註冊資本429億　主攻28納米制程芯片【下一頁】

擬擴大中芯國際限制清單

據悉，美國官員還在考慮在未來幾個月將更多中國科技公司列入商務部的實體清單和財政部的禁止美資投資名單。

消息人士指出，部分官員力促對中國採取更強硬的做法，但商務部領導人仍對其中部分計劃持反對意見，原因是認為這些計劃將損害美國公司的利益。

相關文章：【中芯981】中芯國際上季收入增兩成創新高、半日照跌半成　CEO：明年增長續逾10%

港股 中芯國際（00981） 中國 美國 晶片 美國國務院

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