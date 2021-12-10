【華為新品】華為首款配血壓計功能智能手錶　HUAWEI Watch D傳月底發表

雖然已近年尾，華為（Huawei）亦積極研發不同的智能產品。近日就有消息指華為將會在月底23日舉行發佈會，屆時會公佈多款新產品，當中包括翻蓋式摺機 Mate V及Huawei Watch D智能手錶。

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據外媒xda-developers指，Huawei Watch D智能手錶除了提供一般的心率偵測及手機提示通知外，今年據說會加入新功能，成為華為首款提供血壓計功能的智能手錶。當中可配合華為健康應用程式（App）使用，去查看用戶詳細血壓記錄，有助監測改善健康情況。

事實上，今年年初已有傳媒報導指，華為的血壓計技術通過了醫療器械註冊檢驗，並且開始與專業醫療機構進行臨床試驗。而市面已有另一款提供血壓計功能的手錶Samsung Galaxy Watch4，但普遍相信Huawei Watch D的定價會比 Samsung 便宜。

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責任編輯：黃顯晴