【Tesla創辦人】馬斯克Twitter喊考慮辭職成全職網紅　活躍發帖平均三日一post、曾禍從口出？

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，考慮辭去所有職務並成為全職網紅（thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt）。雖然馬斯克言論未引發Tesla股價波動，這位世界首富兼Tesla靈魂人物「網紅」戲言與否，都會引來外界關注，馬斯克過去曾因Twitter言論惹來監管機構注視。

2018年8月，馬斯克於Twitter寫下「考慮將Tesla以420元私有化，資金經已穩妥。」美國證交會因而以涉嫌操縱股價控告馬斯克，其後雙方和解。不過，美國證交會據報去年曾告知Tesla，馬斯克使用Twitter時兩次違反法庭頒令，推文事前未有經公司律師批准。

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馬斯克不時在Twitter上發表令人不明所以言論，包括今年11月張貼曹植《七步詩》，引起外界猜謎。

縱使如此，馬斯克的帖文有時亦是散戶投資的風向標。他上月曾在Twitter開設投票，問網友應否沽出手持的Tesla股份之一成。馬斯克年初又曾表示，Tesla買入了15億美元比特幣，並稱公司會接受比特幣買車，有關言論刺激比特幣創下逾63000美元的新高。

有網站曾統計馬斯克的Twitter賬戶，發現他自2010年中首次發文至去年中的整整10年間，合共發佈了約11000條帖文，即平均每3日便有一則帖文，以企業高層而言可謂極為活躍，似乎非常適合成為網紅。

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