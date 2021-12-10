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【Tesla創辦人】馬斯克於Twitter稱考慮辭職成全職網紅　活躍發帖平均三日一post

Hot Talk 12:50 2021/12/10

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，考慮辭職並成為全職網紅（thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt）。

馬斯克不時在Twitter上發表令人不明所以言論。他在11月初張貼了曹植的《七步詩》，一度引起外界揣測帖文背後用意為何。除了內容離奇的帖文外，馬斯克亦曾因Twitter言論惹來監管機構注視。2018年8月，馬斯克於Twitter寫下「考慮將Tesla以420元私有化，資金經已穩妥。」美國證交會因而以涉嫌操縱股價控告馬斯克，其後雙方和解。不過，美國證交會據報去年曾告知Tesla，馬斯克使用Twitter時兩次違反法庭頒令，推文事前未有經公司律師批准。

馬斯克累計減持百億美元Tesla 【下一頁】

縱使如此，馬斯克的帖文有時亦是散戶投資的風向標。他上月曾在Twitter開設投票，問網友應否沽出手持的Tesla股份之一成。馬斯克年初又曾表示，Tesla買入了15億美元比特幣，並稱公司會接受比特幣買車，有關言論刺激比特幣創下逾63000美元的新高。

有網站曾統計馬斯克的Twitter賬戶，發現他自2010年中首次發文至去年中的整整10年間，合共發佈了約11000條帖文，即平均每3日便有一則帖文，以企業高層而言可謂極為活躍，似乎非常適合成為網紅。

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網紅 馬斯克 Tesla 比特幣

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