【Tesla創辦人】馬斯克於Twitter稱考慮辭職成全職網紅　活躍發帖平均三日一post

Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)在Twitter上表示,考慮辭職並成為全職網紅(thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt)。

馬斯克不時在Twitter上發表令人不明所以言論。他在11月初張貼了曹植的《七步詩》,一度引起外界揣測帖文背後用意為何。除了內容離奇的帖文外,馬斯克亦曾因Twitter言論惹來監管機構注視。2018年8月,馬斯克於Twitter寫下「考慮將Tesla以420元私有化,資金經已穩妥。」美國證交會因而以涉嫌操縱股價控告馬斯克,其後雙方和解。不過,美國證交會據報去年曾告知Tesla,馬斯克使用Twitter時兩次違反法庭頒令,推文事前未有經公司律師批准。

縱使如此,馬斯克的帖文有時亦是散戶投資的風向標。他上月曾在Twitter開設投票,問網友應否沽出手持的Tesla股份之一成。馬斯克年初又曾表示,Tesla買入了15億美元比特幣,並稱公司會接受比特幣買車,有關言論刺激比特幣創下逾63000美元的新高。

有網站曾統計馬斯克的Twitter賬戶,發現他自2010年中首次發文至去年中的整整10年間,合共發佈了約11000條帖文,即平均每3日便有一則帖文,以企業高層而言可謂極為活躍,似乎非常適合成為網紅。

相關文章﹕

Tesla(TSLA.US)調整至近1000美元 現價可買入嗎?

【Tesla】馬斯克、Cathie Wood周四齊出貨 Tesla盤後跌穿1000美元、馬斯克連續5周沽貨

【Tesla】美SEC據報指特斯拉Tesla未能監督馬斯克的Twitter帖文