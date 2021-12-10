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【騰訊700】《PUBG Mobile》及《和平精英》11月吸金20億　重奪全球手遊暢銷榜首

股市 12:19 2021/12/10

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《PUBG Mobile》及《和平精英》11月吸金20億　重奪全球手遊暢銷榜首

騰訊 （00700） 旗下遊戲《PUBG Mobile》及《和平精英》於11月重回全球手遊暢銷榜首位。據Sensor Tower商店情報數據顯示，11月騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球App Store及Google Play 吸金2.54億美元（約19.81億港元），按年增長46%，位列第一，其中，66%的收入來自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在土耳其和美國市場的收入分別佔7.3%和6.8%。

騰訊推新遊戲品牌Level Infinite、發行《傳說對決》等，看【下一頁】

米哈遊旗下《原神》以2.07億美元的收入位列第2位，金額按年增長47%。騰訊另一手遊《王者榮耀》位列第三，而阿里巴巴（009988）旗下《三國志・戰略版》位列第九。

Sensor Tower指，11月全球手游玩家在App Store 和 Google Play的消費達到71億美元，按年增長7%。美國仍是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了20億美元，佔全球總收入的29%。日本市場排名第2，佔20%；中國iOS市場排名第3，佔18%。

相關文章：Sensor Tower：《原神》全球吸金8.7億美元排第三　分析指嗶哩嗶哩間接受惠

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