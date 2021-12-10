▲ 【聖誕奬賞】華置旗下The ONE皇室堡等6大商場 推線上線下聖誕獎賞

聖誕節臨近，華人置業 （00127） 管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城共6大商場推出聖誕獎賞，涵蓋線上及線下獎賞。

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線下獎賞：12月12日至31日期間，推出「聖誕消費 100%回贈計劃」，顧客只要（1）在 The ONE Club 或 WINDSOR CLUB 憑 100 積分預留名額，然後（2）在6大商場的其中2個商場（其中一個商場必須為The ONE或皇室堡）消費滿500元，並且（3）讚好或追蹤六大商場之一的社交平台，即可獲得價值500元的商場購物現金券組合一份，回贈金額高達100%。The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的預留名額各1,000 個，先到先得，換完即止。

線上獎賞：為配合雙12購物節，於12月12日下午3時，「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店（https：//eshop.malls-jetso.hk/）將有新一批總值逾百萬元的商戶現金券上架，當中包括過往迅速售罄的i.t、玩具“反”斗城、八月花、牛角及Outback Steakhouse等，再度以七折發售。於12月12日至31日更推出「雙12狂賞」活動，顧客只要於結帳時輸入優惠碼「XMAS12」，即可享有10元折扣，及獲贈48元的雙妹嚜精選禮品。有關折扣及禮品共2,000份，先到先得，送完即止。

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