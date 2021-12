▲ 【聖誕奬賞】華置旗下The ONE皇室堡等6大商場 推線上線下聖誕獎賞

聖誕節臨近,華人置業 (00127) 管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城共6大商場推出聖誕獎賞,涵蓋線上及線下獎賞。

線下獎賞:12月12日至31日期間,推出「聖誕消費 100%回贈計劃」,顧客只要(1)在 The ONE Club 或 WINDSOR CLUB 憑 100 積分預留名額,然後(2)在6大商場的其中2個商場(其中一個商場必須為The ONE或皇室堡)消費滿500元,並且(3)讚好或追蹤六大商場之一的社交平台,即可獲得價值500元的商場購物現金券組合一份,回贈金額高達100%。The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的預留名額各1,000 個,先到先得,換完即止。

線上獎賞:為配合雙12購物節,於12月12日下午3時,「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店(https://eshop.malls-jetso.hk/)將有新一批總值逾百萬元的商戶現金券上架,當中包括過往迅速售罄的i.t、玩具“反”斗城、八月花、牛角及Outback Steakhouse等,再度以七折發售。於12月12日至31日更推出「雙12狂賞」活動,顧客只要於結帳時輸入優惠碼「XMAS12」,即可享有10元折扣,及獲贈48元的雙妹嚜精選禮品。有關折扣及禮品共2,000份,先到先得,送完即止。

