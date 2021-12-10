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【石Sir午市閒談】今日推介華電國際｜中海外、龍源電力、新天綠色能源、平保、招行最新部署

股市 12:33 2021/12/10

分享：

恒生指數中午收報24132點，跌122點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華電國際 （00902） ，另亦會分析中海外 （00688） 、龍源電力 （00916） 、新天綠色能源 （00956） 、平保 （02318） 、招行 （03968） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
08：58 – 中海外  （00688）          造圓底？
10：15 – 龍源電力  （00916）          不宜下破15.00元
11：36 – 新天綠色能源  （00956）      下破5.40元沽出
13：58 – 平保  （02318）       整固後升
14：34 – 招行  （03968）          留心三頂
15：44 – 華電國際  （00902）     政策支持
16：57 – 推介股表現記錄
17：25 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫上日石Sir推介*

*逢交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況做好開市準備*

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港股 華能國際電力股份（00902） 中國海外發展（00688） 龍源電力（00916） 新天綠色能源（00956） 中國平安（02318） 招商銀行（03968） 石鏡泉

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