【石Sir午市閒談】今日推介華電國際｜中海外、龍源電力、新天綠色能源、平保、招行最新部署

恒生指數中午收報24132點，跌122點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華電國際 （00902） ，另亦會分析中海外 （00688） 、龍源電力 （00916） 、新天綠色能源 （00956） 、平保 （02318） 、招行 （03968） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

08：58 – 中海外 （00688） 造圓底？

10：15 – 龍源電力 （00916） 不宜下破15.00元

11：36 – 新天綠色能源 （00956） 下破5.40元沽出

13：58 – 平保 （02318） 整固後升

14：34 – 招行 （03968） 留心三頂

15：44 – 華電國際 （00902） 政策支持

16：57 – 推介股表現記錄

17：25 – 過去7日解答問題記錄

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