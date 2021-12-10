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【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片

科技 12:43 2021/12/10

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高通（Qualcomm）於上同發佈新款的旗艦芯片Snapdragon 8 Gen 1後，Motorola隨即於昨（9日）晚搶先對手小米，舉行 moto edge X30 新品發布會，主打成為全球首款Snapdragon 8 Gen 1 的旗艦手機。

高通（Qualcomm）於上同發佈新款的旗艦芯片Snapdragon 8 Gen 1後，Motorola隨即於昨（9日）晚搶先對手小米，舉行 moto edge X30 新品發布會，主打成為全球首款Snapdragon 8 Gen 1 的旗艦手機。Motorola宣布，下週三（15號）起於中國市場正式發售，預計稍後再於其他地方推出。

【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉

【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台

Motorola Edge X30除了採用高通最新款的旗艦芯片外，還內置了 LPDDR5 RAM 和 UFS 3.1 儲存。配備6.7 吋OLED屏幕，屏幕解析度為FHD+並支援144Hz畫面更新率。內置5,000mAh的電池，支援 68W 有線充電。
 
Motorola Edge X30前置鏡頭為6000萬像素，前置鏡頭透過光學全息掃描法，可取樣血液體積與顏色，進行心率檢測和血氧檢測。至於後攝部分，機身背後為三主鏡頭設計，分別由 50MP 主攝（OV50A）、50MP 超廣角（ISOCELL JN1）和 2MP 景深相機組成，最高可錄製8K影片。
 

    點擊圖片放大

Motorola Edge X30設有8GB+128GB ﹑8GB+256GB和12GB+256GB三個版本，定價分別是3,199 元人民幣（約3,918港元）﹑3,399 元人民幣（約4,163港元）以及 3,599 元人民幣（約4,408港元）。另有配備UD鏡頭的特別版，售3,999 元人民幣（約4,898港元）。

【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身

責任編輯：黃顯晴

 

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