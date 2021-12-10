【Tesla】馬斯克、Cathie Wood周四齊出貨　Tesla盤後跌穿1000美元、馬斯克連續5周沽貨

Tesla（美：TSLA）周四股價挫逾6%，盤後股價更跌穿1000美元。Tesla創辦人馬斯克連續第5週出售公司的股票。另外，被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood旗下的Ark Investment 周四逾4萬股Tesla股票，估計價值4100萬美元（約3.2億港元）。

馬斯克累計減持百億美元股份、股價挫逾6% 女股神ARK ETF創13個月低【下一頁】

根據監管文件，馬斯克周四再出售約93.4萬股股票，料套現9.63億美元（ 約75億元）。自上個月馬斯克在Twitter 詢問是否應該出售他十分之一Tesla股份後，他已經出售的股票總數達到約1100萬股，達標一半以上。

另一邊廂，Cathie Wood旗下的Ark Investment 周四亦減持40,861 股Tesla股份，料套現4100萬美元。Cathie Wood一直是Tesla的支持者，其管理的Ark Investment 旗下3隻主動型ETF Ark Innovation ETF （美：ARKK ）、Ark Next Generation Internet（美：ARKW ）及Ark Autonomous Technology & Robotics ETF （美：ARKQ）在周四出售前，合共持有207萬股Tesla股份，價值約20.7億美元。

隨著馬斯克持續沽售Tesla股票，Tesla股價已從 11月4日的高位下跌18%。不過，Tesla股價今年以來仍升37.5%。

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