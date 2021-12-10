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【Omicron變種】新加坡現首宗本土感染 機場女員工確診

環球社會熱點 11:50 2021/12/10

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變種新冠病毒株Omicron蔓延全球多國，新加坡衛生部周四（9日）表示，當地新增兩宗Omicron變種確診個案，其中一名是當地樟宜機場的過境區工作的女員工，屬新加坡首宗本土感染個案。新加坡至今錄得5宗Omicron病例。

日研究指Omicron傳染力強 高Delta變種4.2倍 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周四指，初步檢測兩宗新冠確診個案對Omicron變種呈陽性反應，二人已完成接種新冠疫苗，包括一名在樟宜機場1號及3號航運大樓工作的24歲女子。由於她亦在機場過境區工作，估計與來自受Omicron影響國家或地區的轉機乘客有接觸。此外，患者從未到訪有3宗Omicron確診患者到過的第4航運大樓。

患者於周三（8日）進行定期檢測時確診感染Omicron，沒有出現症狀；並一直在家自我隔離，目前已送往國家傳染病中心接受治療。

譚德塞：再感染風險高 但病情相對輕微 【下一頁】

另一宗Omicron確診屬輸入個案，46歲女患者為永久居民，她從法國經德國轉機前往新加坡，並於周一（6日）抵達，入境時的新冠檢測呈陰性反應。患者翌日開始出現症狀及求醫，周四確診感染Omicron變種。

MOH指，所有密切接觸者將在指定設施隔離10日並接受檢測，所有機場員工未來一星期需要每日做快速測試。當地至今錄得5宗Omicron變種確診個案。

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責任編輯：郭麗明

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