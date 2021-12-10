【可持續發展】林鄭月娥：會與內地省市探討綠色金融合作　正評估香港發展為區域碳交易中心可能性

行政長官林鄭月娥在大灣區碳中和協會成立典禮致辭時表示，特局政府會積極與內地省市探討發行綠色債券等綠色金融範疇的合作空間。

林鄭月娥稱，政府正全力推動創科發展和再工業化，其中會推動研發和試驗減碳技術，促進在不同領域的應用。政府亦會透過與鄰近區域合作開拓增長機會，例如與大灣區城市在發展低碳社區、開發減碳技術和人才培訓等範疇，加強交流和合作，共同為國家邁向碳中和作出貢獻。

林鄭月娥續指，政府會善用香港作為國際金融中心的地位，由金管局和證監會共同領導的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」已成立碳市場專責團隊，評估香港發展成為區域碳交易中心的可能性。此外，她表示政府亦積極推動綠色債券市場發展，已發行不同年期、不同貨幣計價的綠色債券，亦正計劃發行零售綠色債券，進一步擴大市場參與和推動綠色金融發展。政府又會積極與內地省市政府，探討在發行綠色債券以至其他綠色金融範疇的合作空間。

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