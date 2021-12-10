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內地11月新增貸款、M2增速遜預期 　朱sir（朱晉民）速評即睇

股市 11:54 2021/12/10

分享：

人民銀行昨公布，內地11月新增貸款1.27萬億元，廣義貨幣供應（M2）按年增8.5%，低於市場預期，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）認為數據未完全反映內地降準、內房救市等因素，真正「戲肉」要何時留意？想知今次數據如何解讀？立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股重返二萬四 電力股強勢　跟炒點樣揀*【按此－附time code】

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欄名 : 3分鐘睇股

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