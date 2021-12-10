  • 23°C
香港時間 : 20211210日 (五) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬

環球社會熱點 11:41 2021/12/10

分享：

為應對新冠肺炎疫情，不少國家利用各種方法谷針。奧地利政府為提升新冠疫苗接種率，擬對拒絕接種疫苗人士罰款，款項或每月達1,200歐元（約1萬港元）。 奧地利政府擬從明年2月起落實措施，目前已獲2個奧地利反對黨支持，預計通過立法機會極大。

奧地利禁足未打疫苗者 維期最少10日 【下一頁】

奧地利政周四（9日）表示，擬對所有14歲或以上拒絕接種疫苗人士，每季罰款3,600歐元（約3.2萬港元），即平均每月1,200歐元。奧地利衛生部長米克施泰因（Wolfgang Mueckstein）表示，孕婦及因醫療原因未能接種者可獲豁免。方案若得國會通過，將於明年2月起開始實施，暫定維持至2024年1月。目前已有2個奧地利反對黨表態支持，預料通過機會極大。

米克施泰因表示，每個季度都會有1個疫苗接種截止日期，當局會定期檢查中央疫苗接種登記名冊，會對未有名列其中人士提出起訴。常規起訴罰款金額為3,600歐元，當局亦會對被罰款人作資產調查（means-tested）。

當局亦允許在截止日期後，即刻以需時較短的程序罰款作為替代方案，罰款金額將為600歐元（約5,286港元）。若民眾拒絕支付，當局則會提出起訴。

奧地利確診飆升 總理威脅無打疫苗要禁足 【下一頁】

奧地利目前有約68%人口接種疫苗，屬西歐國家接種率最低國家之一。奧地利早前確診人數創新高，成為歐盟成員國中首個宣布實施第4次封城國家。奧地利憲法事務部長Karoline Edtstadler表示，政府不希望懲罰未接種疫苗人士，更希望說服他們接種。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
2021/12/02
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
2021/11/18
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
2021/11/15
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
【新冠疫苗】奧地利確診飆升 總理威脅無打針要禁足
2021/10/24
【新冠疫苗】奧地利確診飆升 總理威脅無打針要禁足
奧地利最年輕總理請辭 被指貪腐及操縱民調
2021/10/10
奧地利最年輕總理請辭 被指貪腐及操縱民調

你可能感興趣

奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
18:26 2021/12/02
奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
19:09 2021/11/18
奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
12:55 2021/11/15
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
傳染病 人口 疫情 疫苗 奧地利 新冠肺炎疫情 西歐 歐盟

上一篇文章

【Omicron變種】新加坡現首宗本土感染 機場女員工確診

下一篇文章

墨西哥載中美洲難民貨櫃車翻側 釀最少53死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間12:00）
戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職
戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【英國疫情】英超熱刺13人確診 一場聯賽要改期（第三版）
【英國疫情】英超熱刺13人確診 一場聯賽要改期（第三版）
【Omicron變種】英衛生大臣警告 年底或百萬確診
【Omicron變種】英衛生大臣警告 年底或百萬確診
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款