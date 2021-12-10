【新冠疫苗】奧地利擬罰款谷針 拒絕接種者每月1萬

為應對新冠肺炎疫情，不少國家利用各種方法谷針。奧地利政府為提升新冠疫苗接種率，擬對拒絕接種疫苗人士罰款，款項或每月達1,200歐元（約1萬港元）。 奧地利政府擬從明年2月起落實措施，目前已獲2個奧地利反對黨支持，預計通過立法機會極大。

奧地利禁足未打疫苗者 維期最少10日 【下一頁】

奧地利政周四（9日）表示，擬對所有14歲或以上拒絕接種疫苗人士，每季罰款3,600歐元（約3.2萬港元），即平均每月1,200歐元。奧地利衛生部長米克施泰因（Wolfgang Mueckstein）表示，孕婦及因醫療原因未能接種者可獲豁免。方案若得國會通過，將於明年2月起開始實施，暫定維持至2024年1月。目前已有2個奧地利反對黨表態支持，預料通過機會極大。

米克施泰因表示，每個季度都會有1個疫苗接種截止日期，當局會定期檢查中央疫苗接種登記名冊，會對未有名列其中人士提出起訴。常規起訴罰款金額為3,600歐元，當局亦會對被罰款人作資產調查（means-tested）。

當局亦允許在截止日期後，即刻以需時較短的程序罰款作為替代方案，罰款金額將為600歐元（約5,286港元）。若民眾拒絕支付，當局則會提出起訴。

奧地利確診飆升 總理威脅無打疫苗要禁足 【下一頁】

奧地利目前有約68%人口接種疫苗，屬西歐國家接種率最低國家之一。奧地利早前確診人數創新高，成為歐盟成員國中首個宣布實施第4次封城國家。奧地利憲法事務部長Karoline Edtstadler表示，政府不希望懲罰未接種疫苗人士，更希望說服他們接種。

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責任編輯：李俊儀