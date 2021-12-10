墨西哥載中美洲難民貨櫃車翻側 釀最少54死

由於生活條件不佳，中美洲眾多民眾寧願冒險偷渡進入美國成為非法移民，與美國接壤的墨西哥便吸引不少中美洲移民前往。近日，墨西哥南部發生一宗貨櫃車翻側車禍，導致車上最少53人死亡，當中多數為中美洲難民。

捉飛機起落架偷渡飛兩個半鐘 危地馬拉男絲毫無損抵美國 【下一頁】

據悉事發於南部恰帕斯州（Chiapas），一輛估計乘載超過100人的貨櫃車在周四（9日），於來往州首府及附近城市Chiapa de Corzo的高速公路發生翻側，估計最少54人死亡，58人受傷。有指，車上多人為中美洲難民。

當地官員透露，目擊者指貨櫃車當時超速行駛，在一個急彎時失控，然後撞向附近的行人天橋及建築物。從社交平台上的照片及影片可見，多達十多具屍體在事發現場附近被擺放在地面，並被人用布蓋好，翻側的出事貨櫃車正好在旁邊。

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州長Rutilio Escandón對事件深感悲痛，已下令盡力照顧及治療傷者，將會按法律讓需要為事件負責的人士承擔應有責任。

由於毗鄰中美洲國家危地馬拉，恰帕斯州近年來成為眾多中美洲民眾偷渡前往美國的必經之路。截止今年10月，美國在過去12月內錄得破紀錄的170萬人，經墨西哥邊境偷渡入美國，當中大多非法移民來自墨西哥及中美洲。

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責任編輯：吳漢培