【外資准入】內地進一步開放保險業　不再限制外資保險公司持股比例上限

▲ 中銀保監發徵求意見稿，提到不再限制外資保險公司持股比例上限，以及設定境內外股東統一適用的條件，不作區別對待。

中銀保監發出《保險資產管理公司管理規定（徵求意見稿）》，提到不再限制外資保險公司持股比例上限，以及設定境內外股東統一適用的條件，不作區別對待。

意見稿稱要落實國務院金融委擴大對外開放決策部署，對作為保險資管公司股東的境內外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比例上限。此外，對所有類型股東明確和設定了統一適用的條件，嚴格對非金融企業股東的管理要求。

銀保監負責人表示，一方面全面貫徹落「取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%」舉措，即不再限制外資保險公司持有保險資產管理公司股份的比例上限。另一方面，設置境內外股東統一適用的股東資質條件，不因境內外差異而作出區別對待，有助於更好吸引國際優秀保險公司和資產管理機構，參與中國保險資產管理行業發展。

銀保監又稱，在業務範圍上，除受托管理保險資金外，會豐富開展保險資管產品業務、受托管理其他中長期資金和合格投資者資金等的表述，促進多元化發展。

內地近年逐步放寬保險公司外資持股上限規定。中銀保監於2019年底正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比例限制，意味合資壽險公司的外資比例可達100%。中銀保監今年3月再取消了外資不得佔保險公司股本51%以上的條款。換言之，外國保險公司或外國保險集團公司，作為外資保險公司股東，持股比例可達100%。

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