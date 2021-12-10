歐化寶油塘大本型2,000呎旗艦店【開幕5重獨家優惠】

好消息！歐化寶床褥家品專門店於油塘大本型商場開設2,000呎旗艦店，店舖以全新概念登場，店舖中央增設睡眠體驗區，客人可以在寧靜舒適的環境，無拘無束地去體驗歐化寶床褥，必定為大家帶來耳目一新的感覺。

新張期內，由即日起至2022年1月2日，客戶可尊享《開幕5重獨家優惠》，請即親臨盡享多重禮遇，締造舒適睡眠空間！



《開幕5重獨家優惠》



優惠1) 銀離抗菌床褥6折，低至$2,734

優惠2) Supreme Deluxe獨立袋裝彈簧床褥 6折，低至$5,058

優惠3) 舒適健康枕 $168 (原價$548)

優惠4) 購買指定床褥送羊毛被(價值$1,480) 或 甜睡枕(價值$198) 或 CarePlus床褥保護墊 (價值$268-$418)

優惠5) 購物滿指定金額送高達$250超市禮券



條款細則：

- 超市禮券優惠只限單一發票計算。

- 優惠期有限，贈品送完即止。

- 優惠受條款約束，詳情請向店員查詢。



歐化寶床褥家品專門店 - 旗艦店 :

油塘高超道38號大本型商場3樓313C號舖

Tel : 2741 9227

www.ulfenbo.com.hk



（資料由客戶提供）