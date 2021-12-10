▲ 【ETF】未來資產推3隻新ETF 涵蓋金融科技、自動駕駛及電動車兩大主題 1隻主動型管理

多家公司紛發行新交易所買賣基金（ETF），未來資產環球投資（香港）今天（12月10日）在香港推出3隻ETF，分別是Global X金融科技ETF （03185） 、Global X自動駕駛及電動車ETF （02849） 和Global X 亞洲創新者主動型ETF （03051） ，即日起交易。Global X ETFs在港推出的主題式增長系列擴展至24隻產品，資產管理規模逾26.8億美元。

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Global X金融科技ETF和Global X自動駕駛及電動車ETF，為未來資產首次推出的環球主題式增長ETF，投資於全球數十家處於變革性創新前沿的公司。Global X金融科技ETF投資於金融科技公司，包括流動支付、點對點借貸、區塊鏈、個人財務、軟件與自動化財富管理。Global X 自動駕駛及電動車ETF投資於環球自動駕駛及電動車供應鏈的公司，包括與電動車組件和自動駕駛汽車硬件或軟件相關企業，當中包括鋰電池、傳感器和半導體公司。

Global X亞洲創新者主動型ETF屬於主動型管理ETF，投資者能夠投資於重塑亞洲經濟的多個創新主題中，處於領導地位的公司，以獲得長期資本增長。



未來資產環球投資行政總監李禎鎬表示，隨Global X亞洲創新者主動型ETF的推出，目標是提供更多主動型管理的ETF產品。

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