【元宇宙】元宇宙已經到來？　百度推出首個國產元宇宙「希壤」

▲ 百度推出首個國產元宇宙「希壤」

元宇宙成為科網企業的兵家必爭之地。百度 （09888） 宣布，將在12月27日發布元宇宙產品「希壤」，除此以外，百度的AI開發者大會，亦將在百度推出的「希壤」元宇宙APP中舉辦，可以同時容納10萬人同屏互動。

據了解，「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球，城市設計中融入了大量中國元素，包括中國山水、中國文化和中國歷史等，都將融入城市建設和互動體驗中。

「希壤」內觀提前看

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自12月27日起，每一個用戶可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽會、行街、交流和看展。若戴上耳機，能夠馬上體驗10萬人會場內聲臨其境的沉浸式音視覺效果，若打開麥克風，能夠馬上連麥，進行多人語音交流。

百度表示，「希壤」應用程式是首個國產元宇宙產品，「希壤」打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度副總裁兼希壤負責人馬傑表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

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記者：梁安琪

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