旅發局加碼推第三輪「賞你遊香港」名額增至6萬個 姜濤、Phoebus獲邀擔任店長 宣傳好客精神

本港疫情持續穩定，香港旅遊發展局（旅發局）最近也頻頻推活動推動旅遊業。旅發局周四（10日）宣布推出第三輪的加碼「賞你遊香港」，更邀請人氣歌手姜濤和 Phoebus（吳啟洋）為全新的「優質旅遊服務計劃」宣傳擔任「一日店長」，展示好客之道。

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旅發局總幹事程鼎一表示：「疫情下市民留港歡度佳節，我們趁機推出新一浪「旅遊‧ 就在香港」推廣，涵蓋新一輪『賞你遊香港』以及『優質旅遊服務』宣傳，希望透過活動刺 激聖誕消費市道，亦邀請大家做自己的旅客之餘，更時刻做個服務由心的東道主，為通關後 重迎旅客做好準備。」

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因應之前的「賞你遊香港」深受市民歡迎，第三輪的名額將增加至 6 萬個。由即日（12 月 10日）起，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800元，即可以儲起機印收據，並由 2022 年 1 月 3 日起向旅行團報名，換取本地旅行團名額一個。

所有參與活動旅行團 的人士均須完成接種至少一劑新冠疫苗。 除了名額倍增外，行程選擇亦更多元化，合共提供約 300 個由不同本地旅行社設計的特 色行程，四大主題涵蓋探索文化、大城小區、維港美景和尋覓美食，各旅行團已包括導遊服 務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。部分旅行社今次更會嘗試 推出全新付費升級之選。詳細行程將於稍後上載至活動網站 。

同時，旅發局推行的「優質旅遊服務」計劃將展開全新推廣，邀請造星選秀節目的冠軍姜濤和 Phoebus，擔任咖啡店和服裝店的「一日店長」。他們將會在各自的崗位上，體驗前線員工日常遇到的挑戰。想看看他們如何「腦筋急轉彎」，以由心出發的好客之道，拆解林林總總的「奇難雜症」，可留意周六（11日）及下周六（18日）晚上 11:15 於 ViuTV播出的「全民造星級店 長 」節目 。

想率先欣賞精華片段 ， 可按以下連結 ：

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記者：陳詠妍