  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】泉峰控股通過上市聆訊　早前已啟動預路演工作、集資最多62億元

新股IPO 22:47 2021/12/14

分享：

【新股IPO】泉峰控股已啟動預路演工作　據報年底前上市集資最多62億元

內地電動工具及戶外動力設備製造商泉峰控股（Chervon Holdings）已經通過上市聆訊。據報該股上周已在港啟動預路演工作，以評估機構投資者需求。泉峰控股今年8月已提交上市申請，早前市傳計劃在年底前上市，集資5億至8億美元（約39億至62億港元）。

*商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽* 【按此速睇】

泉峰控股主要業務為電動工具和花園工具的研發及製造，擁有EGO、FLEX、SKIL等品牌，其中EGO為美國電動工具及戶外動力設備（OPE）行業排名第一的鋰電產品平台，在全球電動OPE市場中排名第三；FLEX為主要針對工業化市場的高端專業電動工具品牌；SKIL提供國際全系列電動工具及OPE產品。

根據最新上載的聆訊後資料集顯示，今年首9個月公司收入按年增長48.1至12.17億美元，主要由於公司主要客戶合作的EGO、FLEX 和SKIL產品的銷售額增加。而今年上半年股東應佔利潤達8606.2萬美元，按年增長3.76倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

*重溫石Sir上日推介*

相關文章：【中概股回流】瑞銀料明年上半年港股及IPO較審慎　逾50間美國上市中概股符合條件回流

相關文章：【新股IPO】畢馬威：明年新股集資額預測4000至4500億元　全年料有過百隻IPO

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民為你分析新股買賣策略*【按此速睇】

港股 集資 IPO

上一篇文章

【港股ADR+夜期】騰訊ADR較港低1.6%守450元關　夜期跌幅收窄（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息　惟危機未除　山東金融稱奧園1億美元債違約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【美股開市】PPI飆升加劇聯儲局壓力　道指跌逾100點　納指挫逾1.3%（不斷更新）
【美股開市】PPI飆升加劇聯儲局壓力　道指跌逾100點　納指挫逾1.3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR較港低1.6%守450元關　夜期跌幅收窄（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR較港低1.6%守450元關　夜期跌幅收窄（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【開市9點半】騰訊突急研派中期息　分析背後考慮
【開市9點半】騰訊突急研派中期息　分析背後考慮
【內房危機】世茂插兩成　傳與信託商討展期、許世壇下放權限　摩通：世茂系內併購危險先兆（第二版）
【內房危機】世茂插兩成　傳與信託商討展期、許世壇下放權限　摩通：世茂系內併購危險先兆（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款