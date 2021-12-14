【新股IPO】泉峰控股通過上市聆訊　早前已啟動預路演工作、集資最多62億元

▲ 【新股IPO】泉峰控股已啟動預路演工作 據報年底前上市集資最多62億元

內地電動工具及戶外動力設備製造商泉峰控股（Chervon Holdings）已經通過上市聆訊。據報該股上周已在港啟動預路演工作，以評估機構投資者需求。泉峰控股今年8月已提交上市申請，早前市傳計劃在年底前上市，集資5億至8億美元（約39億至62億港元）。

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泉峰控股主要業務為電動工具和花園工具的研發及製造， 擁有EGO、FLEX、SKIL等品牌，其中EGO為美國 電動工具及戶外動力設備（OPE） 行業排名第一的鋰電產品平台，在全球電動OPE市場中排名第三；FLEX為主要針對工業化市場的高端專業電動工具品牌；SKIL提供國際全系列電動工具及OPE產品。

根據最新上載的聆訊後資料集顯示，今年首9個月公司收入按年增長48.1至12.17億美元，主要由於公司主要客戶合作的 EGO、FLEX 和SKIL產品的銷售額增加。 而今年上半年股東應佔利潤達8606.2萬美元，按年增長3.76倍。

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