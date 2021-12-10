【輝瑞疫苗】美國批准16至17歲接種第3針

美國新冠肺炎疫苗接種速度領先全球多國，繼容許5至11歲兒童接種後，當地衛生監察部門宣布，批准16至17歲青少年打第3針輝瑞疫苗。有關年齡組別人士的接種建議與成年人一樣，估計有260萬青少年合資格。

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美國食品及藥物管理局（FDA）生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，16至17歲青少年獲批接種輝瑞疫苗（Pfizer）已近一年，鑑於不少研究指疫苗保護力隨時間減弱，因此建議青少年打第3針。

疾病管制與預防中心（CDC）亦作出相同建議，總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，即使現時仍未清楚了解Omicron變種，但初步數據顯示第3針能加強保護對抗Omicron及其他變種，因此鼓勵所有16至17歲青少年接種。

16至17歲青少年的第3針接種建議與成年人無異，同樣需要在完成次劑接種後半年才可打第3針，預計全美約260萬人符合資格。美國各界持續推動及加快疫苗或第3針接種，數據指美國現時約5,000萬人已打第3針，即完成接種成年人口的26.9%。

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責任編輯：吳漢培