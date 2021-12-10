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【蘋果供應鏈】芯片短缺＋限電　iPhone組裝商富士康有工廠被迫停產

股市 10:26 2021/12/10

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內地傳媒報導，受芯片短缺及限電等政策影響，iPhone和iPad相關組裝工廠10月曾短暫停工，而iPhone 13等手機的供應量也比往年減少近半，導致交貨時間延遲。

報導指iPhone組裝商富士康生產線因缺芯無法用盡產能，甚至有工廠被迫停產。有供應鏈人士反映，今年9至10月，iPhone 13系列產量比預期目標減少20%。

*蘋果（AAPL.US）股價再上升機會大嗎？朱晉民為你分析*【按此速睇】

分析指蘋果（美：AAPL）缺芯，主要是由於台積電的系統單晶片（SoC）芯片產能有限。作為蘋果產品零件主要生產地的東南亞國家，正受疫情困擾，導致零件生產及運受阻，亦令情況雪上加霜。

報導又指，蘋果為保供應鏈通暢，除延長交貨時間外，亦選擇犧牲其他產品的關鍵零部件供應，從而優先保障iPhone 13系列的生產。此舉導致iPad和舊款iPhone的產量，分別較計劃產量減少約50%和25%。市場預計，今次供應鏈危機或會左右蘋果聖誕旺季交貨，甚至打亂蘋果年底的生產提速計劃。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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