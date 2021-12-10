【國泰293】國泰部分駐港機師改駐洛杉磯降低檢疫措施影響　股價微跌

香港實施嚴格防疫限制，收緊機組人員的防疫限制。國泰航空 （00293） 據報要求部分駐港機師改駐洛杉磯，從而降低香港檢疫措施對業務運作的影響，及減低航班取消及機組人員辭職的機會。國泰股價今早下跌，最新報6.54元，跌0.8%。

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有報道指，國泰航空發內部通告指，正考慮要求部分駐港機師遷往洛杉磯，減低防疫措施對業務運作的影響。國泰航空回覆指，將於下月開始試行計畫，初步試行主要運作往來香港與洛杉磯的只載貨波音777客機機隊。試驗計畫預計為期4至5個月，當中包括運作航班前的培訓、參與機師以此模式執勤3個月，完成執勤後要先回港檢疫，才能重返社區。

國泰又指，現階段有關計劃只屬試驗性質，視乎情況仍可能有臨時修訂或取消，如試行效果理想，可將計劃擴展至其他航點及機隊。

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