【家電股】政策推動農村居民消費升級 家電股估值修復未完

利好家電股的消息一連串，繼房地產出現「政策底」後，有關刺激消費的措施也出台，好像發改委稱正推動農村居民消費梯次升級，實施農村消費促進行動；鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動，實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉。

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業內人士認為，消費板塊預期最差的階段正在逐步過去，隨着刺激政策持續出台，經濟預期逐步改善，將使得權益市場風格從成長轉向消費和周期板塊，這一過程已經啟動。東方證券表示，當前家具龍頭企業估值普遍已回落至歷史中位數以下水平，估值修復行情可期。

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國泰君安認為，白電類產銷已有回暖迹象。小家電等品種受益於「雙十一」促銷刺激，零售數據有所改善，預計該板塊估值水平將逐漸恢復，進入長期配置階段。渤海證券表示，明年家電行業投資策略主要可以聚焦以下兩點。一是關注估值修復行情，今年家電板塊估值大幅回調，隨着負面因素逐漸消化，有望迎來估值修復行情，建議關注業績超預期及業績迎來拐點的低估值龍頭；二是關注高成長賽道，即新興品類家電景氣度持續提升，建議關注享受行業高增長紅利的行業龍頭。

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記者：林衛