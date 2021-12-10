  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (五) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】人行再度上調外滙存準率 人民幣難單邊向上

股樓投資 09:39 2021/12/10

分享：

日前，人民幣在岸價（CNY）升穿6.35，刷新三年半新高。話口未完，中國人民銀行隨即出招干擾，年內第二度上調外滙存準率，避免人民幣滙率過度強勢。

【2022年部署】瑞銀發表中資股明年展望　建議增持5大板塊　列21隻為首選股，請按【見下頁

人民銀行於周四（9日）宣布，為加強金融機構外滙流動性管理，自12月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，由現行的7%提高到9%。專家認為，人行上調外滙存款準備金率有助於回籠境內美元流動性，促進人民幣滙率穩定。消息公布後，人民幣即時掉頭向下，周五（10日）早上在岸價回落至6.37水平。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，上調外滙存款準備金率可達到減少人民幣滙率過快升值壓力的作用，而歷史上人行上調外滙存準率均在滙率升值壓力加大的時期。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東也表示，前期推動人民幣滙率上行的因素已開始呈現出分化迹象。人民幣滙率進一步上行的概率不高，但在短期內大幅下行概率同樣不大，預計會保持雙向波動的態勢。

【同場加映】孫子市法：升市成交不配合 下周兩事定方向

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國人民銀行 人民幣 外滙 中國

上一篇文章

【宏觀中國】11月社融增長逐步改善 政策進一步加碼可期

下一篇文章

【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款