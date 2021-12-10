【人民幣】人行再度上調外滙存準率 人民幣難單邊向上

日前，人民幣在岸價（CNY）升穿6.35，刷新三年半新高。話口未完，中國人民銀行隨即出招干擾，年內第二度上調外滙存準率，避免人民幣滙率過度強勢。

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人民銀行於周四（9日）宣布，為加強金融機構外滙流動性管理，自12月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，由現行的7%提高到9%。專家認為，人行上調外滙存款準備金率有助於回籠境內美元流動性，促進人民幣滙率穩定。消息公布後，人民幣即時掉頭向下，周五（10日）早上在岸價回落至6.37水平。

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華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，上調外滙存款準備金率可達到減少人民幣滙率過快升值壓力的作用，而歷史上人行上調外滙存準率均在滙率升值壓力加大的時期。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東也表示，前期推動人民幣滙率上行的因素已開始呈現出分化迹象。人民幣滙率進一步上行的概率不高，但在短期內大幅下行概率同樣不大，預計會保持雙向波動的態勢。

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記者：林衛