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【宏觀中國】11月社融增長逐步改善 政策進一步加碼可期

股樓投資 09:53 2021/12/10

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中國人民銀行公布，11月中國社會融資規模2.61萬億元（人民幣，下同），按年增加4,786億元，新增人民幣貸款1.27萬億元，M2貨幣供應量按年增長8.5%。平安證券指出，11月社融增長邊際改善，主要得益於房地產「政策底」初現和地方政府融資好轉，但企業有效貸款需求疲弱，卻使得寬鬆政策效用打折。

【人民幣】人行再度上調外滙存準率 人民幣難單邊向上，請按【見下頁

據分析，11月貸款存量按年增長11.7%，比上月低0.2個百分點。其中，居民戶呈現中長期貸款增加而短期貸款減少的特徵，既與房地產按揭貸款加速推進相關，又側面體現出居民消費意願疲弱，「雙十一」的季節性消費提振效應偏弱。企業端的短期與中長期貸款均顯疲弱，增量主要源於票據融資，體現出實體經濟融資需求不足，銀行或在以票據上量沖抵信貸投放額度。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

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該行認為，12月以來，銀保監會表示「合理發放房地產開發貸款、併購貸款」，央行全面降準，下調支農、支小再貸款利率，應正是基於貸款需求疲弱所做出的政策加碼。隨着通脹掣肘開始減弱，在人行年內第二次全面降準後，或可期待貨幣政策寬鬆的進一步加碼。

【同場加映】孫子市法：升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：林衛

降準 貨幣政策 中國人民銀行 M2 中國

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