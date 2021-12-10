【港股ADR+夜期】夜期升78點　騰訊傳計劃增持Supercell　ADR靠穩（不斷更新）

科技股ADR企穩，騰訊 （00700） 據報計劃增持芬蘭手遊開發商Supercell的股權，騰訊ADR早段穩升0.2%。阿里巴巴 （09988） 美股較港升0.3%，折合報121.53港元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.35 +0.3% 美團ADR 243.34 +0.1% 騰訊ADR 464.14 +0.2% 小米ADR 19.15 -0.3% 阿里巴巴美股 121.53 +0.3%

北水連續第13個交易日吸資，計及今日吸28.9億元，累計錄得269億元淨入，全周則吸資144億元。今日美團 （03690） 錄得最多淨流入，吸資11.9億元，騰訊 （00700） 有3.6億元淨入，青啤 （00168） 亦有2.4億元淨入。

北水資金流向：

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道指爭持，納指回吐1.7%，港股今早低開184點，其後走勢反覆向下，尾市曾跌逾300點，恒生指數收報23995點，跌259點，失守二萬四，成交1138.8億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （3690） ATM三股跌逾1%；濠賭股下跌，金沙 （01928） 跌逾3%；電力股破頂後倒跌，中國電力 （02380） 跌逾4%；潤電 （00836） 跌2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：46】夜期升78點

【20：57】夜期升56點

【17：59】恒指夜期升37點，報24015點，高水19點。

【16：10】恒生指數收報23995點，跌259點，失守二萬四，成交1138.8億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （3690） ATM三股跌逾1%；濠賭股下跌，金沙 （01928） 跌逾3%；電力股破頂後倒跌，中國電力 （02380） 跌逾4%；潤電 （00836） 跌2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌291點，報23963點。

【15：52】商湯據報考慮推遲IPO，港交所 （00388） 跌0.6%。

【15：42】恒指跌逾300點，報23937點，跌317點；科指跌1.6%，報6007點。

【15：21】藥明生物 （02269） 尾市跌半成，低見99.3元。

【15：17】阿里巴巴 （09988） 尾市跌2%，低見120.5元；美團 （03690） 亦跌逾2%，低見241.4元；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【15：15】恒指跌穿24000點，低見23972點，跌282點。

【15：14】恒指尾市跌約250點，至24000點關口。

【15：13】中鋁國際 （02068） 升幅擴大至八成，高見3.33元。



【15：01】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 分別跌3%；美高梅 （02282） 跌逾4%；澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌半成。

【15：01】上證跌0.2%；深證跌0.2%；創業板指升0.2%。

【14：55】中鋁國際 （02068） 飈升65%，高見2.86元，成交1.5億元。

【14：53】恒指跌逾200點，最新報24030點，下試24000點關口支持。

【14：27】雲音樂 （09899） 跌逾7%，低見184元創上市後新低。

【14：21】洛玻 （01108） 午後升近4%，破頂高見19.28元。另一方面，信義玻璃 （00868） 遭麥格里下調評級至「中性」，股價跌近5%。

【14：09】【新股IPO】青瓷遊戲6633將以招股價下限定價 集資9.52億

【14：09】【大行報告】高盛料小銀行最受惠降準 關注內銀不良貸款周期

【13：42】【新股IPO】雍禾醫療2279追揸沽策略 券商：市況波動不宜入場炒

【13：42】恒指跌幅擴大至近200點，報24060點，ATM跌1%。

【13：26】阿里巴巴 （09988） 午後跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%。

【13：15】粵海制革 （01058） 升逾62%，高見0.94元，成交575萬元。

【13：04】港股午後初段跌約130點，報24125點；科指跌0.6%，報6068點。

【13：00】【中芯981】華爾街日報：美禁商湯科技同時 擬阻中芯購買美國芯片製造工具

【12：34】恒指黑期跌約89點，報24145點。

【12：19】【騰訊700】《PUBG Mobile》及《和平精英》11月吸金20億 重奪全球手遊暢銷榜首

【12：13】【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」 商湯據報正與港交所商討如何行動

【12：00】恒生指數半日跌122點，報24132點，守二萬四，成交610億元。恒生科技指數跌0.5%，報6071點。ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌0.4%；京東 （09618） 、快手 （01024） 逆市升1%。

【11：46】中國電力 （02380） 今早破頂高見5.09元，股價倒跌逾4%，低見4.74元；潤電 （00836） 升幅收窄至0.2%，報24.8元，今早曾破頂高見26元。

【11：42】【內房危機】佳兆業據報可能拒絕債權人小組提出的20億美元挽救方案

【11：35】恒指中午收市前跌約115點，報24139點；科指跌0.4%，報6079點。

【外資准入】內地進一步開放保險業 不再限制外資保險公司持股比例上限

【11：34】騰獅貨櫃 （00716） 逆市升6%，破頂高見1.41元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日跌0.3%；深證跌0.2%；創業板指升0.3%。

【11：24】泡泡瑪特 （09992） 跌逾1%，低見47.45元。《人民網》報道，泡泡瑪特因Skullpanda系列長襪盲盒涉虛假宣傳，被罰款20萬元人民幣。

【11：13】彩生活 （01778） 跌逾11%，破底低見1元，成交247.8萬元。

【11：10】美團 （03690） 再轉跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【11：06】【ETF】未來資產推3隻新ETF 涵蓋金融科技、自動駕駛及電動車兩大主題 1隻主動型管理

【11：05】中遠海控 （01919） 逆市升3%，高見15.32元。

【11：05】【元宇宙】元宇宙已經到來？ 百度推出首個國產元宇宙「希壤」

【11：00】快手 （01024） 逆市升近3%，高見88.8元。

【10：55】易生活 （00223） 建議每5股每股面值0.02元股份擬合併為1股每股面值0.1元的合併股份，股價跌逾兩成，低見0.036元。

【10：53】【內房撲水】龍湖發行10億元人幣長年期票據 早前傳擬分拆物管公司上市

【10：48】【異動股】海倫司逆市升8% 四連漲暫累升35%

【10：47】【新股IPO】泉峰控股已啟動預路演工作 據報年底前上市集資最多62億元

【10：43】思考樂 （01769） 最新轉升一成，高見2.92元。

【10：41】恒指最新跌約120點，報24135點；科指跌0.2%，報6093點。

【10：32】濠賭股下跌，其中藍籌股金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌0.9%。

【10：22】騰訊 （00700） 轉升0.2%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.4%。

【10：19】科指率先轉升0.2%，報6118點，恒指跌幅收窄至約50點，報24203點。

【10：13】【國泰293】國泰部分駐港機師改駐洛杉磯降低檢疫措施影響 股價微跌

【10：06】教育股隨市回吐，思考樂 （01769） 、希望教育 （01765） 跌3%；新東方 （09901） 、新高教 （02001） 跌逾2%。

【10：01】鐵貨 （01029） 主要股東易手，股價復牌後跌逾4%，低見0.226元，成交127萬元。

【09：58】美團 （03690） 早段倒升1%，高見249.6元；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：52】蘋果概念股普遍續揚，舜宇 （02382） 升0.7%；高偉電子 （01415） 升5%，破頂高見13元；丘鈦 （01478） 亦升半成；至於瑞聲 （02018） 則偏軟跌0.3%。

【09：49】【新股IPO】固生堂首掛現升一成、一手賺285元 北海康成跌近三成、一手虧損3380元

【09：48】【恒大3333】許家印據報不願快速出售恒大資產撲水 恒大物業升近1%

【09：44】港股早段跌幅收窄至近百點，報24157點，跌97點；科指跌0.4%，報6080點。

【09：40】青啤 （00168） 逆市升2%，高見70.2元，成交25億元。此前外電引述交易文件指，復星國際 （00656） 子公司復星產業控股及China Momentum Investment（BVI）正通過大手交易出售3800萬股青啤股份，配售價為每股66.1元，較上日收市價折讓3.5%。

【09：36】電力股續上，潤電 （00836） 逆市升半成，破頂高見26元；中國電力 （02380） 升逾1%，破頂高見5.09元。

【09：35】微博 （09898） 續跌近2%，低見247.2元再創上市後新低。

【09：33】丘鈦 （01478） 開市後升幅擴大至半成，高見12.36元。

【09：30】彩生活 （01778） 復牌，開市後跌近13%，破底低見1.01元，成交4萬元。彩生活稱母企花樣年 （01777） 因未還款，公司7.8億股或被押記。

【內房危機】彩生活周五復牌 天風國際稱花樣年欠款近9700萬美元、有權斬倉彩生活7.8億股

【09：28】固生堂 （02273） 開報33.4元，高招股價15.2%；凱萊英醫藥 （06821） 平開，開報388元；北海康成 （01228） 開報9.8元，較招股價低19.5%。

【09：26】丘鈦 （01478） 逆市高開逾1%，丘鈦上月攝像頭模組銷售數量約4695.2萬件，按月增18%，按年增34.4%。

【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷售年增34% 受惠供電恢復、交付趨穩定

【09：24】建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌1.2%；中行 （03988） 跌0.7%；農行 （01288） 平開無升跌。人行宣布，12月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2百分點。

【人民幣匯率】人行上調外匯存款準備金率2百分點 離岸人民幣兌美元跌逾200基點

【09：22】恒生指數開報24070點，跌184點。恒生科技指數跌0.7%，報6058點。阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：13】期指開報24002點，跌151點或0.6%。

【08：42】恒指黑期跌約202點，報24032點；道指期貨跌6點，報35748點。

【08：42】今日將有三隻新股掛牌，包括固生堂 （02273） 、凱萊英醫藥 （06821） 及北海康成 （01228） 。三盤於昨日暗盤中，只有固生堂在暗盤錄得升幅。

【新股IPO】三新股今有暗盤交易 固生堂2273收盤升19%、一手帳面賺550元

【07：45】【新股IPO】雍禾醫療2279超額認購159倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24015點，跌238點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價高0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報464.01元，較港收市價低8.59元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.77元，較港收市價低2.63元或2.1%。

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【07：30】美國上周首次申領失業救濟金人數跌至18.4萬人，創逾52年來新低 ； 市場觀望通脹數據，道指爭持，納指回吐。道指收市跌不足1點，收報35754點；納指跌269點或1.7%，收報15517點；標指跌33點，收報4667點。

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【開市9點半】瑞銀料恒指明年底彈至27000點薦3類股 美國擬將商湯列入「黑名單」

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責任編輯︰梁浩碩