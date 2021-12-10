【港股市況】恒生指數低開184點　阿里巴巴跌0.9%、友邦跌逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指爭持，納指回吐1.7%，港股今早低開近200點。恒生指數開報24070點，跌184點。恒生科技指數跌0.7%，報6058點。阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌逾1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】電力股續上，潤電 （00836） 逆市升半成，破頂高見26元；中國電力 （02380） 升逾1%，破頂高見5.09元。

【09：35】微博 （09898） 續跌近2%，低見247.2元再創上市後新低。

【09：33】丘鈦 （01478） 開市後升幅擴大至半成，高見12.36元。

【09：30】彩生活 （01778） 復牌，開市後跌近13%，破底低見1.01元，成交4萬元。彩生活稱母企花樣年 （01777） 因未還款，公司7.8億股或被押記。

【內房危機】彩生活周五復牌 天風國際稱花樣年欠款近9700萬美元、有權斬倉彩生活7.8億股

【09：28】固生堂 （02273） 開報33.4元，高招股價15.2%；凱萊英醫藥 （06821） 平開，開報388元；北海康成 （01228） 開報9.8元，較招股價低19.5%。

【09：26】丘鈦 （01478） 逆市高開逾1%，丘鈦上月攝像頭模組銷售數量約4695.2萬件，按月增18%，按年增34.4%。

【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷售年增34% 受惠供電恢復、交付趨穩定

【09：24】建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌1.2%；中行 （03988） 跌0.7%；農行 （01288） 平開無升跌。人行宣布，12月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2百分點。

【人民幣匯率】人行上調外匯存款準備金率2百分點 離岸人民幣兌美元跌逾200基點

【09：22】恒生指數開報24070點，跌184點。恒生科技指數跌0.7%，報6058點。阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：13】期指開報24002點，跌151點或0.6%。

【08：42】恒指黑期跌約202點，報24032點；道指期貨跌6點，報35748點。

【08：42】今日將有三隻新股掛牌，包括固生堂 （02273） 、凱萊英醫藥 （06821） 及北海康成 （01228） 。三盤於昨日暗盤中，只有固生堂在暗盤錄得升幅。

【新股IPO】三新股今有暗盤交易 固生堂2273收盤升19%、一手帳面賺550元

【07：45】【新股IPO】雍禾醫療2279超額認購159倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24015點，跌238點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價高0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報464.01元，較港收市價低8.59元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.77元，較港收市價低2.63元或2.1%。

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【07：30】美國上周首次申領失業救濟金人數跌至18.4萬人，創逾52年來新低 ； 市場觀望通脹數據，道指爭持，納指回吐。道指收市跌不足1點，收報35754點；納指跌269點或1.7%，收報15517點；標指跌33點，收報4667點。

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【開市9點半】瑞銀料恒指明年底彈至27000點薦3類股 美國擬將商湯列入「黑名單」

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責任編輯︰梁浩碩