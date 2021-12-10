美國今晚公布非常關鍵的11月通脹數據，綜合市場預期通脹按年升百分之6.8， 將會是1982年以來最強的通脹。

有部份專家更預期會超過百分之7， 由於聯儲局改變口風，增加對通脹的關注。市場預期儲局下周的議息會議，會加快採取行動。

第一步是減少央行每月買債，預計比預期加碼至每月減買300億美元，為最快到明年春季加息鋪平道路。

美滙指數及美債息上息，納指急跌百分之1.7. TESLA及Nvidia大跌百分之6及百分之4.

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夜期跌54點 網易阿里騰訊ADR齊挫

環球科技股受壓，新晉藍籌網易ADR低港收市價百分之3. 騰訊、阿里及美團ADR低約百分之2. 中概股愛奇藝急瀉百分之9. 恒指夜期跌54點。

人行突出招 抑制人民幣急升

人民銀行突然加金融機構外滙存款準備金率兩個百分點。由下周三起，外滙存款準備金率由百分之7提高到百分之9， 人民幣應聲急跌。

有分析指出，上調外滙存款準備金率，將增加金融機構結滙的機會成本，抑制投機性結滙行為和外滙資金過度流入，壓抑人民幣過度升值，保持出口的穩定。