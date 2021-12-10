【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

瑞銀在新一份港股投資展望報告中指出，與內地恢復通關利好博彩和零售股，而利率的上升將提振銀行股，估計恒指明年或可上漲高達13％，目標位設在27000點，並把MSCI香港指數的明年目標定於12400點，預計港股回報率介乎7至13%。瑞銀同時選出8隻港股為明年首選。

瑞銀2022年首選港股：

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瑞銀預計，在冬奧會和３月份的兩會後，香港、澳門與中國內地的通關政策將恢復正常。該行表示，這應會推動賭場運營商收入「顯著」復甦，並提振香港零售商的銷售收入。該行又認為，全球央行減碼之際實際利率的上升應會利好香港銀行股。該行還看好一些派息率高的股票。

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較早前，瑞銀亦發表明年中資股的投資展望，料MSCI中國指數明年底目標98點。明年中資股中，瑞銀建議增持互聯網、食品及飲料、家電、再生能源及汽車零部件5大板塊，並建議建議減持內銀、原材料、汽車製造及零售、物管、石油及天然氣板塊。該行亦選出逾20隻中資股為明年首選。

瑞銀2022年個別首選中資股：

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