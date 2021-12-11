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【細味醺徒@iM網欄】聚會話題 剛付開瓶費還是當場開酒？

名人薈萃 12:18 2021/12/11

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身邊朋友在年底前都多了晚飯聚會，大抵我們都愛吃日本菜，也愛喝清酒，故話題除了分享哪間鮨店新開張？哪間鮨店性價比較高？哪間鮨店的開瓶費是否合理，也自然成為了我們的話題之一。

很多鮨店有買一送一的不成文規定，意即當場買一枝清酒，他們便免您一枝酒的開瓶費。如店舖沒有此例，一般鮨店收費是200-300元不等；高級鮨店也有收500元以上一枝。朋友聚會，喝酒難免，事前最好先想清楚您寧可付開瓶費，喝一枝自己選的清酒，還是當場因應價錢隨意揀一款。

最好先查詢酒單
先撇開價錢問題，一般我會先向鮨店查詢酒單資料，看看有沒有一些我自己的酒款。喜歡與否，一定是最重要。有一回，鮨店告訴我，他們只提供四至五款，而銘柄又是大路到不得了的清酒選擇，幸好我預先問，要不酒配不好，整餐飯的體驗值會急降。

另一情況是，它有提供好酒，但是抬價極多，我親眼見過的，來價一千賣四千，來價二百賣一千元的，比比皆是。既然如此，訂座前不妨要求鮨店提供酒單及開瓶費，參考完再決定怎樣處理酒水問題，以免掃興。

付開瓶費還是自帶酒？
別誤會我只往錢看，想教大家做「西客」，要求店方免開瓶費。畢竟人家做生意，買酒杯、清潔酒杯、存酒損耗等也有成本，所以開瓶費，我覺得該付，但最終是付開瓶費還是即場買酒，就要看酒價是否合理。

所謂合理，於我而言，是您加上了他要求的開瓶費後，與自帶酒的價格差距，在一定範圍內。什麼才是合理範圍，就因人而異。我就見過不酒單，將獺祭的二割三分遠心分離，定價至1888元；而黑龍的二左衛門，也有訂價為8888元。這情況下，我還是建議您自帶一枝酒，另付開瓶費，以免喝酒的心情不佳，又或太貴選擇不開酒，影響了晚餐的體驗。

點性價比酒款的心得
那麼，如果選擇當場點，我又不熟價，又想逐枝查價如此「小家」，那可以怎樣做呢？我的經驗是，您就不妨選一些中下價，但酒的釀造方法較有特色，又或是較少見的銘柄。

為什麼呢？一般鮨店/餐廳，酒牌都有三類酒的訂價，第一類是中下價，如果是清酒，就是吟釀、純米酒、本釀造之類的酒；中價的酒，大多是酒藏較著名的低精米步合吟釀/高精米步合大吟釀（意即55%精米步合的吟釀/剛好50%精米步合的大吟釀；最後一類，就是著名酒藏的佳釀，當然都要大吟釀級，還是極低精米步合的類別。曾經有一個研究指出，大部份人到餐廳點酒，都會選中價酒，因為點太便宜的怕不好喝又或是沒面子，點貴價酒又付不起鈔。所以，中價酒最多人點，而店家的賣價就會定得較高。主觀感覺而言，這看法是對的。因此，選中價酒，一般性價比最低。實況通常是它們的價錢高了一截，但換來與中下價酒之別，只是多5%的精米步合度。最後，讀者們如不介意多付幾千元買一枝最檔次的酒，那就悉隨尊便了。

剛好55%的精米步合，純米吟釀中較高

平價清酒也有好酒
說過很多回，平價紅酒只宜煮餸，但平價清酒卻一樣有很多好酒，這是因為它們釀酒的方式有別。清酒是用精米步合去配食物，平價高精米步合酒，米還是高質，不會難喝，但平價紅酒用的提子不是高質。這回就分享我近周的體驗。當晚我在一家炭火燒店選酒，酒牌由中下價至高價酒不等。我的目光早已放在中下價酒上，正在想選擇加茂錦時，在它隔鄰看見了只賣380元的「天魁- 純米吟釀無濾過原酒」。天魁的酒藏是大納川。有趣的是，大納川的「副牌」，「天花」及「天魁」卻遠遠較以酒藏命名的酒有名，正乎合我挑有特色的中下價酒的條件。

結果呢？我覺得它的確很好喝，這款酒的酒體屬甘口類，但入口不膩，喝得很舒服，配燒物也沒有被濃味的食物蓋過，人家才賣380元一枝，來價成本大概半價，定價非常合理。

天魁純米吟釀無濾過原酒

同場加映：榮光冨士的「逸閃風刄」，名稱還是那麼酷，是酒藏少有辛口酒，但我還是喜歡它的甘口酒多些呢

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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