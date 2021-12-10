【新股IPO】固生堂2273明日掛牌 暗盤升19% 一手帳面賺550元

內地中醫醫療健康服務提供商固生堂（新上市編號：02273）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開0.2%報29.05元，並以暗盤高位34.5元收市，較招股價29元升19%，以每手100股計，一手帳面賺550元。

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固生堂是次上市共引入UBS AM Singapore及Foresight Funds等4名基石投資者，合共投資約4,200萬美元。固生堂總部設在廣州，拓展北京、廣州、深圳、佛山、中山、無錫、南京、福州、上海、蘇州、昆山、成都、寧波等區域，平台服務覆蓋全國56個城市，經營34所診所。據其網站介紹，固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體。

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記者：張以正