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【新股IPO】固生堂2273明日掛牌 暗盤升19% 一手帳面賺550元

股樓投資 01:33 2021/12/10

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內地中醫醫療健康服務提供商固生堂（新上市編號：02273）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開0.2%報29.05元，並以暗盤高位34.5元收市，較招股價29元升19%，以每手100股計，一手帳面賺550元。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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固生堂是次上市共引入UBS AM Singapore及Foresight Funds等4名基石投資者，合共投資約4,200萬美元。固生堂總部設在廣州，拓展北京、廣州、深圳、佛山、中山、無錫、南京、福州、上海、蘇州、昆山、成都、寧波等區域，平台服務覆蓋全國56個城市，經營34所診所。據其網站介紹，固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體。

同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：張以正

IPO 港股

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