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【開市9點半】瑞銀料恒指明年底彈至27000點薦3類股　美國擬將商湯列入「黑名單」

股市 06:45 2021/12/10

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港股或初步見底，瑞銀預期，明年底恒指有望反彈至27000點水平。雖然投資界對市況未太悲，但短綫市場仍有不少暗湧，商湯 （00020） 今日截止招股並且定價，惟據報美國財政部在其完成招股後，會將商湯列入「中國軍工企業」黑名單，側面反映中美關係持續緊張。

焦點新聞：

1） 【2022年部署】瑞銀料恒指明年底27000點　薦3大類股份 （附首選股及目標價）

2） 【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　同日商湯集團IPO定價

3） 【內房危機】易綱：香港有清晰法律規定和程序處理恒大問題　事件不影響中長期市場正常融資

4） 【內房危機】佳兆業據報開始重組120億美元離岸債　REDD：佳兆業稱考慮任何可行方案

5） 【人民幣匯率】人行上調外匯存款準備金率2百分點　離岸人民幣兌美元跌逾200基點

6） 【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘

7） 【新股IPO】三新股暗盤交易　固生堂2273收盤升19%、一手帳面賺550元

8） 【中國巴菲特】段永平再出手「short put」新東方賭不會變廢紙　新東方美股升13%

9） 【恒隆101】恒隆劉靜雅：下半年租戶銷售額已恢復至2018年逾八成水平　旅客即使重臨也不再攻奢侈品

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港股ADR及美股收市情況：

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