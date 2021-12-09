【新品推介】卡樂B推兩款全新口味薯片 咖喱魚蛋味薯片+ 燒賣味薯片 充滿港式感覺

薯片在香港人心中一向是熱門的零食之選，於香港設立廠房生產薯片的卡樂B，也不時為港人研發以香港地道口味為主題的薯片，近年推出的獨特口味包括「深井燒鵝味」、「細蓉味」、「金蠔味」、「叉燒飯味」及「薑蓉切雞飯味」、｢咕嚕肉味」、及｢鮑魚味｣等，保留傳統口味兼具創意。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最近卡樂B再特意為一眾粉絲送上全新驚喜滋味，推出兩款全新港式地道街頭小食口味—｢咖喱魚蛋味薯片｣及｢燒賣味薯片｣，兩款街頭小食一直陪伴著香港人成長，食出親切感之餘，更是真正屬於香港人的味道。

【消費熱話】英皇全新旗艦戲院 12月9日進駐時代廣場，詳見【下一頁】

提到香港最地道的街頭小食，大家必定會想起咖喱魚蛋及魚肉燒賣。由小到大，香港人經過街頭小食店時必定會買一串魚蛋充飢或一解口癮，經過炸煮後的魚蛋，混入秘制咖喱醬汁，口感爽口彈牙，味道香濃惹味。今次卡樂B以這款最受歡迎的街頭小食概念製作出「咖喱魚蛋味薯片」，每一口V cut薯片入口咖喱味道極濃厚惹味，也有辣椒油的微微辛辣甘香味。

【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位，詳見【下一頁】



魚肉燒賣也是最為人熟悉的小食，於我們心中充滿濃厚的人情味。新鮮即製的燒賣魚肉味濃厚，加上煙韌彈牙的口感，成為了香港人記憶中的好味道。全新「燒賣味薯片」就以「燒賣」為主題，入口魚肉燒賣香氣濃郁，團隊選用了平切薯片，除了更配合味道之餘，口感上亦有不同的享受。



以上「咖喱魚蛋味薯片」及「燒賣味薯片」也由香港工場新鮮生產，將於12月上旬於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片狂迷必搶。

Google 香港 2021 年度搜尋榜新鮮出爐 消費券成為港人最關注議題 MIRROR「盧瀚霆」、「何詩蓓」及「張家朗」入熱搜關鍵字前三甲，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍