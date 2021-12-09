  • 20°C
香港時間 : 20211210日 (五) 00:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新品推介】卡樂B推兩款全新口味薯片 咖喱魚蛋味薯片+ 燒賣味薯片 充滿港式感覺

理財智慧 23:36 2021/12/09

分享：

薯片在香港人心中一向是熱門的零食之選，於香港設立廠房生產薯片的卡樂B，也不時為港人研發以香港地道口味為主題的薯片，近年推出的獨特口味包括「深井燒鵝味」、「細蓉味」、「金蠔味」、「叉燒飯味」及「薑蓉切雞飯味」、｢咕嚕肉味」、及｢鮑魚味｣等，保留傳統口味兼具創意。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最近卡樂B再特意為一眾粉絲送上全新驚喜滋味，推出兩款全新港式地道街頭小食口味—｢咖喱魚蛋味薯片｣及｢燒賣味薯片｣，兩款街頭小食一直陪伴著香港人成長，食出親切感之餘，更是真正屬於香港人的味道。

【消費熱話】英皇全新旗艦戲院 12月9日進駐時代廣場，詳見【下一頁

提到香港最地道的街頭小食，大家必定會想起咖喱魚蛋及魚肉燒賣。由小到大，香港人經過街頭小食店時必定會買一串魚蛋充飢或一解口癮，經過炸煮後的魚蛋，混入秘制咖喱醬汁，口感爽口彈牙，味道香濃惹味。今次卡樂B以這款最受歡迎的街頭小食概念製作出「咖喱魚蛋味薯片」，每一口V cut薯片入口咖喱味道極濃厚惹味，也有辣椒油的微微辛辣甘香味。

【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位，詳見【下一頁


魚肉燒賣也是最為人熟悉的小食，於我們心中充滿濃厚的人情味。新鮮即製的燒賣魚肉味濃厚，加上煙韌彈牙的口感，成為了香港人記憶中的好味道。全新「燒賣味薯片」就以「燒賣」為主題，入口魚肉燒賣香氣濃郁，團隊選用了平切薯片，除了更配合味道之餘，口感上亦有不同的享受。


以上「咖喱魚蛋味薯片」及「燒賣味薯片」也由香港工場新鮮生產，將於12月上旬於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片狂迷必搶。

Google 香港 2021 年度搜尋榜新鮮出爐 消費券成為港人最關注議題 MIRROR「盧瀚霆」、「何詩蓓」及「張家朗」入熱搜關鍵字前三甲，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

街頭小食 零售 零食 便利店

上一篇文章

名氣廊Flame派對美食多重優惠　與摯愛享受高質節日餐單

下一篇文章

【iBond】金管局公布2024年到期iBond第一個派息日 派年息2厘 付息日為12月23日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款