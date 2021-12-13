【內房危機】花樣年復牌跌半成　不同意天風國際要求強制執行擔保　

▲ 天風國際稱花樣年欠款近9700萬美元、有權斬倉彩生活7.8億股

花樣年 （01777） 、同系彩生活 （01778） 11月底停牌，繼彩生活於周五（6日）復牌，花樣年周五收市公布，完成出售寧波合資公司，原訂明年到期的人民幣債券展期至2024年到期，更將今年11月29日到期債券利息分批支付。花樣年今日復牌，股價最新報0.3元，跌4.7%，成交額241萬元。

對於天風國際指控花樣年未履行9698萬美元（約7.56億港元）付款義務，有權強制執行押記，涉及用作欠款擔保的7.8億股彩生活股份。彩生活則無升跌，最新報1.06元。

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彩生活於周四（9日）稱，花樣年正尋法律意見以保護合法權益，花樣年周五稱，公司不同意結欠天風國際的款項以7.8億股彩生活股份為擔保，公司會適時再作公告。

花樣年承認因疏忽 延遲通報出售寧波公司

花樣年續公布另外3項交易進度，包括出售鄰里樂控股股權，仍在磋商終止股份轉讓協議之補充協議條款。

花樣年於11月25日完成出售寧波合資公司49%權益，並轉讓寧波公司結欠之股東貸款，涉資2億元人民幣，料錄5600萬元人民幣虧損，並承認因疏忽、誤解上市規則第14章所指之存貨出售，而延遲了通報。

至於本金7.3億元人幣、年息7.8厘的2022年到期債券，花樣年稱，債權人同意原訂11月29日到期利息，公司可先付20%，其餘80%在2022年11月29日支付，債券到期日會延長至2024年。

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