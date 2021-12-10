  • 19°C
香港時間 : 20211210日 (五) 05:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢　跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/12/10

分享：

港股上揚重上二萬四千點關口，獲國策扶持的電力股表現標青。港股會否在年底前食尾糊進一步炒上？哪些板塊可以捕捉？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET財經台

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（12月6日-10日）
2021/12/09
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（12月6日-10日）
【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流）
2021/12/09
【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流）
【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題（附time code）
2021/12/09
【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題（附time code）
【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？（附time code）
2021/12/08
【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？（附time code）
【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（附Time code）
2021/12/07
【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（附Time code）
電力 板塊 電力股 股票 港股

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌54點　騰訊ADR下跌　北水續吸22億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌54點　騰訊ADR下跌　北水續吸22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌54點　騰訊ADR下跌　北水續吸22億（不斷更新）
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　同日商湯集團IPO定價
【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　同日商湯集團IPO定價
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款