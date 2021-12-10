【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢 跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/12/10 分享： 港股上揚重上二萬四千點關口，獲國策扶持的電力股表現標青。港股會否在年底前食尾糊進一步炒上？哪些板塊可以捕捉？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入HKET財經台： 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 2021/12/09 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流） 2021/12/09 【ET開市直擊】港股重返二萬四 電力股強勢跟炒點樣揀（歡迎到本節目留言區即時交流） 【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題（附time code） 2021/12/09 【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題（附time code） 【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？（附time code） 2021/12/08 【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？（附time code） 【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（附Time code） 2021/12/07 【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（附Time code） 電力 板塊 電力股 股票 港股